В Запорожье военнослужащие РФ пресекли разведку боем, предпринятую ВСУ
Минобороны: в Запорожье военнослужащие России пресекли разведку боем, предпринятую ВСУ
Запорожская область, 19 марта, 2023, 05:43 — ИА Регнум. Уничтожены военные ВСУ, попытавшиеся провести разведку боем возле села Новодаровка в Запорожской области. Об этом рассказал начальник пресс-центра задействованной в специальной военной операции группировки Вооруженных сил России «Восток» Александр Гордеев.
Попытку атаковать предприняла мобильная огневая группа ВСУ.
«Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение. Уничтожен пикап с националистами», — отметил Гордеев.
На южнодонецком направлении расчёты зенитно-ракетных комплексов отразили два ракетных удара ВСУ, сбив 12 снарядов, также рассказали в пресс-центре группировки Вооруженных сил России «Восток». Возле села Старомайорское в Донецкой Народной Республике был уничтожен беспилотник.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта при помощи дрона российским военным удалось задержать в зоне соприкосновения мужчину, который снимал на телефон позиции ВС РФ. Сразу после передачи данных наводчиком артиллерия ВСУ начала обстреливать российские позиции.