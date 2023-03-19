Запорожская область, 19 марта, 2023, 05:43 — ИА Регнум. Уничтожены военные ВСУ, попытавшиеся провести разведку боем возле села Новодаровка в Запорожской области. Об этом рассказал начальник пресс-центра задействованной в специальной военной операции группировки Вооруженных сил России «Восток» Александр Гордеев.

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Попытку атаковать предприняла мобильная огневая группа ВСУ.

«Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение. Уничтожен пикап с националистами», — отметил Гордеев.

На южнодонецком направлении расчёты зенитно-ракетных комплексов отразили два ракетных удара ВСУ, сбив 12 снарядов, также рассказали в пресс-центре группировки Вооруженных сил России «Восток». Возле села Старомайорское в Донецкой Народной Республике был уничтожен беспилотник.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта при помощи дрона российским военным удалось задержать в зоне соприкосновения мужчину, который снимал на телефон позиции ВС РФ. Сразу после передачи данных наводчиком артиллерия ВСУ начала обстреливать российские позиции.