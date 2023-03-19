В Сети ужаснулись решению Зеленского: Гитлер делал так же
Гитлер делал так же: в сети возмутились решением киевских властей уничтожить русскую литературу
Киев, 19 марта, 2023, 05:40 — ИА Регнум. Американский телеканал ABC News показал сюжет, как происходит «отвержение русского языка и культуры» — на киевской печатной фабрике уничтожают книги Пушкина, Чехова, Толстого и других русских классиков. Кроме книг, демонстрируют и снос памятников. Пользователи не остались равнодушными, и большая часть людей осудила ролик.
«Это то, что делают нацисты», — написала Вентура Максвелл.
«Здесь царит атмосфера Германии 1930-х годов», — согласился RFish.
«Уничтожение огромного количества литературы — просто варварство», — поддержал ali khan.
«Гитлер делал так же», — напомнил Mike Konjevic.
«В моём городе много украинских беженцев, и на улице они говорят между собой на русском языке, а не на украинском», — написал RDTCN.
«Это как если бы в Австрии выливали пиво в реку, чтобы избавиться от немецкой культуры», — сравнил Jon.
«Варвары», — подвёл черту Александр Кочетков.
Как сообщало ИА REGNUM, в Полтаве демонтаж памятников, установленных советским генералам, обойдётся в 54 тысячи долларов.