Киев, 19 марта, 2023, 05:40 — ИА Регнум. Американский телеканал ABC News показал сюжет, как происходит «отвержение русского языка и культуры» — на киевской печатной фабрике уничтожают книги Пушкина, Чехова, Толстого и других русских классиков. Кроме книг, демонстрируют и снос памятников. Пользователи не остались равнодушными, и большая часть людей осудила ролик.

Дарья Антонова ИА REGNUM Книги на русском языке

«Это то, что делают нацисты», — написала Вентура Максвелл.

«Здесь царит атмосфера Германии 1930-х годов», — согласился RFish.

«Уничтожение огромного количества литературы — просто варварство», — поддержал ali khan.

«Гитлер делал так же», — напомнил Mike Konjevic.

«В моём городе много украинских беженцев, и на улице они говорят между собой на русском языке, а не на украинском», — написал RDTCN.

«Это как если бы в Австрии выливали пиво в реку, чтобы избавиться от немецкой культуры», — сравнил Jon.

«Варвары», — подвёл черту Александр Кочетков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Полтаве демонтаж памятников, установленных советским генералам, обойдётся в 54 тысячи долларов.