Южно-Сахалинск, 19 марта, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Машина скорой помощи в Южно-Сахалинске не смогла доставить в областную больницу пациента из-за ДТП. Медицинский автомобиль столкнулся с автобусом на перекрёстке, пострадали врачи, человек, которому оказывалась помощь, и его сопровождающий, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Пресс-служба Госавтоинспекции Брянской области ДТП с автомобилем скорой помощи

Доставляемый в больницу пациент получил ушибы голени, грудной клетки и надбровной дуги. Врач и фельдшер также были травмированы, их ранения оцениваются как средней тяжести. Кроме того, пострадал человек, сопровождавший пациента.

«Угрозы жизни в связи с ДТП ни у кого нет. Все пострадавшие доставлены в областную больницу для проведения комплексного обследования. Водитель автобуса не пострадал, салон в момент аварии был пуст», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в центре Симферополя пострадали три человека.