Херсонская область, 19 марта, 2023, 05:03 — ИА Регнум. Власти Украины сгоняют людей, отказавшихся быть мобилизованными, в концлагерь под Одессой. Об этом рассказал глава российской администрации Снигирёвского района Херсонской области Юрий Барбашов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, в эту тюрьму попадают в основном жители русскоязычных территорий Украины — Одесской, Херсонской и Николаевской областей. Людям предоставляется выбор: либо быть отправленными на линию соприкосновения без подготовки и с большой вероятностью погибнуть, либо жить на скудном питании и терпеть пытки в концлагере под Одессой, рассказал Барбашов.

«Именно в Николаевской, Одесской и Херсонской областях в настоящий момент набрала размах насильственная мобилизация, людей буквально похищают на улицах, а тех, кто не хочет воевать со своими русскими братьями, помещают в заключение. Нам известно об образовании в Одесской области настоящего концлагеря», — отметил он.

На юге Украины проведён учёт мужчин и «люди теперь просто боятся выходить на улицу», сказал Барбашов, констатировав, что избежать насильственной мобилизации жителям сёл очень трудно. В городах мужчины стараются не покидать своих квартир, но к ним приходят домой.

«Умирать за интересы киевского режима люди не хотят, но и выхода никакого из этой ситуации не видят. То есть фактически все эти области превращены в огромный концлагерь, где все мужское население посчитано и обречено на верную смерть», — подчеркнул глава снигирёвской российской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко призвал к максимальной мобилизации. Сегодня не существует причины, по которой человек может прятаться от призыва, отметил он.