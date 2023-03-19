Москва, 19 марта, 2023, 04:42 — ИА Регнум. Жители России считают правильным шагом присоединение Крыма к России в 2014 году. За два года уровень поддержки этого решения возрос, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Правильным это решение считают 85% опрошенных, о положительном отношении к воссоединению полуострова с Россией заявили 86% респондентов. Количество россиян, убеждённых в необходимости присоединения Крыма в полной мере, с 2021 года возросло на 10% — до 67%.

«Положительное отношение к вхождению Крыма в состав России декларируют 85% россиян, с полной уверенностью об этом заявили 63% опрошенных (плюс 17% к данным 2021 года)», — отметили социологи.

Из данных опроса следует, что у 56% жителей РФ присоединение Крыма вызывает чувство гордости — это на 8% больше, чем в 2021 году. Ещё 14% восхищены тем, что полуостров стал частью России.

Больше пользы, чем вреда, от решения о воссоединении территории с РФ, видит 71% опрошенных, в основном они говорят о большом туристическом значении Крыма. Из числа респондентов 76% уверены в более успешном развитии территории в составе РФ, 77% считают, что жизнь крымчан за девять лет изменилась к лучшему.

Исследование проводилось 14 марта и охватывало 1,6 тыс. участников.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в России отметили День воссоединения Крыма с Россией. Решение было принято в 2014 году после того, как на референдуме за это проголосовали почти 97% избирателей полуострова.

Крымчан поздравил с памятной датой президент РФ Владимир Путин.