Москва, 19 марта, 2023, 04:32 — ИА Регнум. Минобрнауки в связи с переходом к новой модели аспирантуры работает над повышением размера стипендий президента России для аспирантов до 50 тыс. рублей в месяц.

Irinazybina Студенты

На данный момент аспиранты получают 4,5 тыс. рублей стипендии в месяц. Определенная часть получает 14 тыс. рублей в месяц.

Также обсуждается учреждение 50 студенческих и 30 аспирантских стипендий за достижения в области электроники в размере 50 и 75 тыс. рублей соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году более 150 тысяч студентов российских коллежей получили возможность совместить учебу с получением профессиональных навыков, а после сдачи экзаменов — трудоустроиться по востребованной специальности в престижную компанию. В 2023 году число таких студентов станет ещё больше — 350 тысяч.