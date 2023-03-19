Киев, 19 марта, 2023, 04:11 — ИА Регнум. На Украине всё чаще фиксируются случаи мошенничества под прикрытием Красного Креста. Об этом пишут местные телеграм-каналы.

Toby Bradbury Красный Крест

Установлено, что мошенники на фейковом сайте «Международный фонд помощи Красного Креста» сообщают о различных выплатах. Чтобы получить помощь от общественной организации, украинцам предлагают сначала оплатить «юридические услуги».

На самом деле Красный Крест не производит выплаты и не берет деньги за услуги, в том числе юридические.

Как сообщало ИА REGNUM, ФСБ России выявила и пресекла деятельность организованной преступной группы которая похитила более 2 млрд рублей из Пенсионного фонда.