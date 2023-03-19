Рим, 19 марта, 2023, 04:06 — ИА Регнум. Большинство жителей Евросоюза не согласны с действиями Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом заявила депутат Европарламента от Италии Франческа Донато в своём аккаунте в Twitter.

Europarl.europa.eu Франческа Донато

По её словам, требование о выходе из альянса становится всё более популярным в странах ЕС. Уже большинство жителей Европы придерживаются мнения, что конфликт на Украине завершится с прекращением поставок вооружений из стран Запада, считает Донато. Население не поддерживает политику НАТО, подчеркнула депутат.

«Скорее выйдем из НАТО!» — это набирающее популярность требование после года провоенной европейской и натовской политики на Украине», — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации Politico, у границ России готовятся создать армию, в которой будет насчитываться порядка 300 тысяч военнослужащих из стран НАТО. Отмечается, что сделать это будет непросто в условиях текущей нехватки снарядов после предоставления военной помощи Украине.