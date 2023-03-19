Львов, Украина, 19 марта, 2023, 03:49 — ИА Регнум. Во Львове местный житель набросился на двух украинок из-за того, что они с ним заговорили на русском языке. Об этом сообщили в телеграм-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия

Мужчина на украинском языке поинтересовался у женщин, которые между собой разговаривали на русском языке, откуда они.

Одна из дам ответила по-русски, что она «из Днепра».

Мужчина разозлился и дал совет выучить «государственный язык». При этом он пытался ударить её сумкой.

«Я могу свободно говорить по-украински, но буду разговаривать на том языке, на котором хочу», — ответила на выпады украинца участница конфликта.

Обе стороны обменялись оскорблениями.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Украины в Херсонской области намерены полностью отказаться от использования русского языка в регионе.