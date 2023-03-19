В Польше активно разворачивают центры для привлечения добровольцев в армию
«Военное обозрение»: министерство обороны Польши готовится к массовому набору добровольцев в армию
Варшава, 19 марта, 2023, 03:44 — ИА Регнум. Мужчинам в Польше активно предлагают подписывать контракты о прохождении военной службы. С этой целью в стране массово открывают рекрутинговые центры для увеличения численности армии страны, сообщило «Военное обозрение».
Отмечается, что минобороны страны действует таким образом для исполнения намерений главы государства Анджея Дуды, который заявлял о необходимости создать в Польше самую большую армию в Европе.
Вербовать в ряды военнослужащих пытаются в том числе на выставках и других мероприятиях. В статье подчёркивается, что люди нужны в армии для управления новой военной техникой, закупаемой Польшей.
Как сообщало ИА REGNUM, армия Польши становится самой мощной в Европе, заявлял в январе польский министр обороны Мариуш Блащак. По его словам, Польша стоит на пути создания 300-тысячной армии.