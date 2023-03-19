Варшава, 19 марта, 2023, 03:44 — ИА Регнум. Мужчинам в Польше активно предлагают подписывать контракты о прохождении военной службы. С этой целью в стране массово открывают рекрутинговые центры для увеличения численности армии страны, сообщило «Военное обозрение».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Отмечается, что минобороны страны действует таким образом для исполнения намерений главы государства Анджея Дуды, который заявлял о необходимости создать в Польше самую большую армию в Европе.

Вербовать в ряды военнослужащих пытаются в том числе на выставках и других мероприятиях. В статье подчёркивается, что люди нужны в армии для управления новой военной техникой, закупаемой Польшей.

Как сообщало ИА REGNUM, армия Польши становится самой мощной в Европе, заявлял в январе польский министр обороны Мариуш Блащак. По его словам, Польша стоит на пути создания 300-тысячной армии.