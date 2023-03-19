Донецк, 19 марта, 2023, 03:42 — ИА Регнум. Молодой мужчина погиб ночью 19 марта в результате обстрела ВСУ из реактивной системы залпового огня Кировского района Донецка. Об этом сообщили местные власти.

Рисунки детей Донбасса 7 лет, Донецк

Парень находился в своём автомобиле на проспекте Семашко в момент обстрела. Мужчина погиб на месте.

По данным представительства ДНР в СЦКК, ночью ВСУ выпустили 25 реактивных снарядов и три артиллерийских снаряда натовского калибра 155 мм. Под огонь попали два супермаркета, повреждения получили три многоквартирных дома и школа.

Как сообщало ИА REGNUM, западные политики, которые ждут победы Украины в СВО, не понимают, что киевская армия состоит из плохо обученных новобранцев, убегающих с передовой при первой возможности. Об этом заявила евродепутат от Ирландии Клэр Дейли.