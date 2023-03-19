Лондон, 19 марта, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Рьяная поддержка Украины со стороны США может закончиться, если у Штатов появятся другие политические интересы. Такое мнение высказал обозреватель британского издания Guardian Рандип Рамеш.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

В статье он напомнил о том, как ранее Вашингтон уже разрывал отношения с союзниками, когда перестал «преследовать свои интересы в Ираке».

«Его поддержка Киева столь же условна», — уверен Рамеш.

Он заявил об уже возникшей напряжённости в отношениях Украины и США: Вашингтон обозначает границы оказываемой им помощи и торопится завершить конфликт, допуская сохранение за Россией территорий, а это «нервирует» Киев.

Обозреватель назвал целью вторжения США в Ирак поддержание господства на Ближнем Востоке и обратил внимание на готовность пренебречь отношениями с союзниками, «чтобы бомбить Ближний Восток в устраивающей их форме».

Рамеш считает, что Вашингтон готов жертвовать моральными принципами ради своих политических целей и демонстрировал это ранее. Аналогичным образом Штаты могут поступить с Украиной, говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень поддержки шагов по предоставлению Украине военной помощи, а также мер по усилению санкций против России продолжает снижаться в США и ЕС, отмечал журнал The Economist. В Соединённых Штатах поддержка падает как среди республиканцев, так и среди сторонников Демократической партии, несмотря на то, что действующий президент США демократ Джо Байден выступает за продолжение помощи Киеву и рестрикции против РФ.