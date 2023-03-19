Лондон, 19 марта, 2023, 03:18 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен выдать общественности «сенсационные» доказательства того, что он не причастен к вечеринкам во время пандемии коронавируса. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на информатора.

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В оправдание Джонсон представит сообщения от своих советников, в которых ему говорилось, что посещения таких вечеринок не были нарушением антиковидных правил.

Речь идёт о проведении нескольких вечеринок в резиденции правительства на Даунинг-стрит в разгар локдауна.

Как сообщало ИА REGNUM, Борис Джонсон в рамках продолжающегося расследования приглашён для дачи показаний в парламентский комитет по привилегиям по поводу вечеринок.