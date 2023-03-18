Сочи, Краснодарский край, 19 марта, 2023, 02:58 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» из-за неблагоприятных метеоусловий отменила 19–20 марта рейсы из Москвы и российских регионов в Сочи и обратно. Об изменениях сообщается на сайте авиаперевозчика.

Onlinenigeria.com Туман

Поясняется, что в аэропорту Сочи держится сильный туман, который препятствует взлёту и посадке самолётов.

Уточняется, что пассажиры могут самостоятельно переоформить билет на другие даты либо запросить возврат денег.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт, вылетевший в Сочи из Ижевска 18 марта, из-за сложных погодных условий приземлился в аэропорту Махачкалы.