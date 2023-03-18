Авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Сочи
«Аэрофлот»: отменены все рейсы из Москвы и регионов РФ в Сочи на 19–20 марта
Сочи, Краснодарский край, 19 марта, 2023, 02:58 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» из-за неблагоприятных метеоусловий отменила 19–20 марта рейсы из Москвы и российских регионов в Сочи и обратно. Об изменениях сообщается на сайте авиаперевозчика.
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Туман
Поясняется, что в аэропорту Сочи держится сильный туман, который препятствует взлёту и посадке самолётов.
Уточняется, что пассажиры могут самостоятельно переоформить билет на другие даты либо запросить возврат денег.
Как сообщало ИА REGNUM, самолёт, вылетевший в Сочи из Ижевска 18 марта, из-за сложных погодных условий приземлился в аэропорту Махачкалы.