Алжир, 19 марта, 2023, 02:56 — ИА Регнум. Сожжение украинскими военными Корана — священной книги мусульман — вызвало шок в Алжире. Об этом заявил директор по информации Высшего исламского совета страны Мухаммед Багдад.

Коран

Кадры сожжения Корана украинскими военными он назвал ужасными и шокирующими. Багдад считает этот инцидент признаком презрения и неуважения к чужой культуре на Западе. Он призвал запретить посягательства на святыни в международной гуманитарной хартии.

«На Западе сегодня лидирует кампания презрения к чужой культуре, неуважения к ней, а также несоблюдения международных конвенций, предотвращающих посягательство на духовные святыни и религии», — сказал представитель Высшего исламского совета Алжира.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал найти и наказать украинских военных, которые рвут и сжигают Коран. По его словам, эти люди показали своё «истинное фашистско-сатанинское нутро».