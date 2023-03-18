Вашингтон, 19 марта, 2023, 02:49 — ИА Регнум. В США различные «эксперты» напирают на музеи с требованием изменить привычные названия с русским бэкграундом на украинские. О «новом веянии» культуры написал The New York Times.

Иван Айвазовский. Автопортрет. 1874

Первыми пошли на украинские изменения в Метрополитен-музей — здесь название одной из картин Эдгара Дега «Русские танцовщицы» поменяли на «Танцовщицы в украинском платье». В Лос-Анджелесе музей Гетти уточнил, что танцоры Дега были украинцами, а не русскими.

Пересматриваются, а иногда переименовываются произведения искусства и художников родом из России и СССР с целью отражения их украинского происхождения.

Кроме того, художников XIX века Илью Репина, Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского тоже отнесли к украинским корням. И если у первых двух великих творцов ещё можно найти украинские корни, то Айвазовский по происхождению армянин.

Как сообщало ИА REGNUM, американский актёр Стивен Сигал считает себя «на миллион процентов» русским.