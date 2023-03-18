Вашингтон, 19 марта, 2023, 02:32 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев, который является шестой ракеткой мира, в полуфинальных двух сетах выиграл у американца Фрэнсиса Тиафо в турнире «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

si.robi Даниил Медведев

В первом сете Медведев лидировал со счётом 7:5, во втором — 7:6.

Обыграв четырнадцатую ракетку мира, российский теннисист вышел в финал турнира.

Соперник Медведева по финалу определится во втором полуфинале, в котором встретятся тринадцатая ракетка мира — итальянец Янник Синнер и вторая ракетка — испанец Карлос Алькарас.

Призовой фонд турнира составляет 8,8 млн долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев уверен, что 27-летний российский теннисист Даниил Медведев может продлить свою победную серию до 20 матчей, а также способен стать победителем турнира ATP в Индиан-Уэллсе.