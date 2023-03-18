Охрид, Северная Македония, 19 марта, 2023, 02:37 — ИА Регнум. На переговорах в Северной Македонии достигнута договорённость по урегулированию отношений Белграда и Приштины. Об этом рассказал верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Косово-je-Сербиja (Косово — это Сербия) Надпись на сербском языке

По его словам, 18 марта были прописаны практические шаги по реализации соглашения, в котором предполагается урегулирование отношений между сторонами.

«Что должно быть сделано и когда это необходимо сделать, кто будет это делать и как… После 12 часов переговоров у нас есть договоренность, как это делать», — сказал Боррель.

Он объявил, что Сербия и Косово согласовали все эти моменты.

Как сообщало ИА REGNUM, Белград не подпишет капитуляцию, не признает независимость самопровозглашённого Косово и не поддержит его членство в ООН, заявлял 9 марта президент Сербии Александр Вучич. Он отметил, что сербы должны приблизиться к примирению с албанцами, но не нужно быть слишком оптимистичными в этом вопросе.