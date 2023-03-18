Брюссель, 19 марта, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Пакт о закупках для Украины артиллерийских снарядов калибра 155 мм подпишут 20 марта. Об этом стало известно международному агентству Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Отмечается, что подписание документа запланировано в ходе встречи министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза в Брюсселе.

Таким образом, многие из 27 стран блока должны подписать так называемое «проектное» соглашение. Но сколько и кто подпишет, пока не ясно.

Правительства стран ЕС ещё не определились с основными деталями соглашения из-за разногласий по поводу того, как должен работать план.

Агентство сообщает, что, прежде чем снаряды поступят ВСУ, пройдёт несколько месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, западные политики, которые ждут победы Украины в СВО, не понимают, что киевская армия состоит из плохо обученных новобранцев, убегающих с передовой при первой возможности. Об этом заявила евродепутат от Ирландии Клэр Дейли.