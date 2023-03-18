На соревнованиях по рестболу в Москве подрались около 50 человек
ТАСС: в Москве произошла массовая драка болельщиков и спортсменов на соревнованиях по рестболу
Москва, 19 марта, 2023, 02:14 — ИА Регнум. На «ВТБ-Арене» в Москве подрались около 50 человек во время проведения соревнований по рестболу. Драка была массовой, несколько её участников задержали сотрудники полиции, сообщило ТАСС.
Кадр видео с сайта youtube.com канала Республика Дагестан / Republic of Dagestan
Драка болельщиков
Как видно на опубликованных кадрах, в конфликте участвовали как болельщики, так и сами спортсмены. В центре потасовки оказался судья — он пытался призвать к порядку с помощью свистков.
Участники драки были эмоциональны, столкновение продолжалось не мене десяти минут.
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