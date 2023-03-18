Москва, 19 марта, 2023, 02:14 — ИА Регнум. На «ВТБ-Арене» в Москве подрались около 50 человек во время проведения соревнований по рестболу. Драка была массовой, несколько её участников задержали сотрудники полиции, сообщило ТАСС.

Кадр видео с сайта youtube.com канала Республика Дагестан / Republic of Dagestan Драка болельщиков

Как видно на опубликованных кадрах, в конфликте участвовали как болельщики, так и сами спортсмены. В центре потасовки оказался судья — он пытался призвать к порядку с помощью свистков.

Участники драки были эмоциональны, столкновение продолжалось не мене десяти минут.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля произошла массовая драка между украинскими и российскими футболистами. Столкновение произошло между спортсменами команд «Минай» и «Шинник» в турецком отеле Royal Seginus.