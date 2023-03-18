Нью-Йорк, США, 19 марта, 2023, 02:06 — ИА Регнум. Житель США и уроженец Сербии активист Милош Райчкович осудил противостояние Вашингтона с Москвой и призвал к расформированию Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом он заявил на антивоенном митинге в Нью-Йорке.

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«Сегодня нахожусь здесь, чтобы выразить протест против войны США против России. Я также призываю НАТО, которая состоит из стран, бомбивших Сербию 24 года назад, расформироваться», — сказал Райчкович.

Он возложил на НАТО ответственность за уничтожение государственности Ливии и Ирака, также констатировал, что американцы живут в бедности из-за больших расходов США на военные цели. Уровень жизни в стране падает, а сферы образования и здравоохранения нуждаются в финансировании, сказал Райкович.

Активист также отметил, что основная часть населения Украины — русскоговорящие люди, и такие территории имеют право на самоопределение и вхождение в состав РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, у границ России готовятся создать армию, в которой будет насчитываться порядка 300 тысяч военнослужащих из стран, входящих в Организацию Североатлантического договора (НАТО), ранее отмечала Politico. Сделать это будет непросто, так как исполнение плана потребует подготовки военных, экипировки для них, а также боеприпасов.