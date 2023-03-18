Гуаякиль, Эквадор, 19 марта, 2023, 01:58 — ИА Регнум. Данные о жертвах сильного землетрясения на юге Эквадора уточняются, пресс-служба президента страны Гильермо Лассо сообщила уже о 12 погибших.

Мария Плотникова ИА REGNUM Гуаякиль, Эквадор

Кроме погибших есть и пострадавшие — им оказывают помощь в больницах. Отмечается, что есть и разрушения.

В Сети уже появились видео из города Гуаякиле, где жители, ощущая подземные толчки, в панике выбегают из зданий. На кадрах видны полуразрушенные строения и небольшие завалы на улицах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спасатели в Эквадоре сообщили, что не менее четырёх человек погибли 18 марта в результате землетрясения магнитудой 6,7.