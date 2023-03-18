Донецк, 19 марта, 2023, 01:43 — ИА Регнум. О трёх обстрелах Донецка сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. ВСУ выпустили ракеты в 0:23–0:45 по местному времени.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Во время первого обстрела были выпущены 15 ракет из реактивной системы залпового огня. Затем в Кировский район Донецка ВСУ в два захода отправили ещё 13 снарядов, в том числе 155-мм калибра. Прилёты зафиксированы со стороны села Красногоровка.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — отметили в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта российские военнослужащие 110-й бригады захватили опорные пункты и взяли в плен бойцов ВСУ в районе села Невельского под Авдеевкой.