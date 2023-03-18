Варшава, 19 марта, 2023, 01:39 — ИА Регнум. Власти Словакии и Польши заявили, что намерены отправить Украине 33 истребителя. Об этом сообщило минобороны Польши.

Дарья Антонова ИА REGNUM Истребители МиГ-29

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что совсем скоро Киев получит первые четыре истребителя МиГ-29, а всего — 20.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что правительством одобрена поставка 13 истребителей МиГ-29.

Отмечается, что это первый случай после начала спецоперации, когда какая-либо страна открыто передаст военные самолёты Украине. При этом многие эксперты сошлись во мнении, что планируемые к передаче истребители — устаревшие и не принесут никакой пользы ВСУ, даже если и дойдут до Киева, что маловероятно. Отметим, что Польша ещё год назад обещала поставки истребителей, но так и не сдержала своих обещаний.

Также ранее выяснилось, что Варшава может передать самолёты Украине только с согласия правительства Германии, так как они были в начале 1990-х годов приняты от ГДР.

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя заявления Дуды о переброске МиГ-29, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что «поставка этой военной техники не может повлиять на исход спецоперации, но может доставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа».