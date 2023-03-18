Вашингтон, 19 марта, 2023, 01:26 — ИА Регнум. У границ России готовятся создать армию, в которой будет насчитываться порядка 300 тысяч военнослужащих из стран, входящих в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщила американская газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Исполнение плана потребует подготовки военных, экипировки для них, а также боеприпасов, подчёркивает издание. Высказано мнение, что сделать это будет непросто в условиях текущей нехватки снарядов после предоставления военной помощи Украине.

«Текущий уровень потребления боеприпасов по сравнению с их уровнем производства несостоятелен», — приводится заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Решение об отправке войск будет представлено в течение весны, говорится в статье. К середине лета, как ожидается, намерения будут согласованы.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале генсек НАТО призвал готовиться к многолетнему противостоянию с Россией. Он предположил, что конфликт будет длительным, но допустил, что эта ситуация может измениться.