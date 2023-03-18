Вашингтон, 19 марта, 2023, 01:17 — ИА Регнум. В ходе матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз», который завершился со счётом 2:5, российскому хоккеисту Александру Овечкину удалось установить личный рекорд, набрав в 16-й раз за карьеру 65 очков за регулярный сезон НХЛ.

Скриншот страницы видео YouTube пользователя Борис Николаев Александр Овечкин

По данным показателям Овечкин занял единоличное шестое место. Хоккеисту, играющему за «Вашингтон Кэпиталз», удалось обогнать Стива Айзермана и Матса Сундина, которые 15 сезонов набирали по 65 очков.

Как сообщало ИА REGNUM, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим игроком матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало Сэйбрз»