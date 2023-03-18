Москва, 19 марта, 2023, 01:20 — ИА Регнум. Киевские власти через Белоруссию получили уведомление о том, что зерновая сделка продлена на 60 дней, а не на 120. Об это написала в своём телеграм-канале 18 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«В мире, где мужчины объявляются женщинами, а молдавский язык — румынским, можно, конечно, и документы не суметь прочитать», — указала Мария Захарова.

Она подчеркнула, что украинская сторона получила уведомление о продлении зерновой сделки на 60 дней через Белоруссию. Аналогичный документ был направлен Турции и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Захарова отметила, что в свете появившихся «в Сети инсинуаций о 120 днях» дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального, не на словах, а на деле, прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщения о том, что зерновая сделка продлена более чем на 60 дней являются или следствием желания выдать желаемое за действительное, или преднамеренной манипуляцией, заявил 18 марта первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

О продлении сделки на 120 дней ранее заявлял министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.