Киев, 19 марта, 2023, 01:02 — ИА Регнум. Украине согласовали предоставление дополнительной военной помощи из Канады, Германии, Франции, Дании, Эстонии, Швеции и Польши. Об этом сообщил в своём видеообращении президент Владимир Зеленский, заявление опубликовано в его телеграм-канале.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

Решение принято по итогам заседания «Рамштайн». Будут получены боеприпасы, экипировка, танки, амуниция, а также самоходные артиллерийские установки Archer, стреляющие 155-миллиметровыми снарядами. Решение, принятое по поставкам САУ, Зеленский назвал «очень нужным». Кроме того, помогать Киеву будут Литва, Великобритания и США, сказал украинский лидер.

«Есть новые оборонные пакеты от Канады, Германии, Франции, Дании, Эстонии», — также отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры западных стран уверены, что увеличение поставок техники и вооружения Украине сможет изменить позицию Российской Федерации о продолжении ведения боевых действий, отмечалось ранее в статье Financial Times.