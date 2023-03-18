Хельсинки, 19 марта, 2023, 00:43 — ИА Регнум. Пять человек из группы военнослужащих Финляндии получили ранения на юге Украины. Там они выполняли задание, сообщила финская газета Helsingin sanomat.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Пятеро из восьми финнов получили ранения. Трое финнов до сих пор лечатся в больнице, двоих выписали после обследования», — говорится в статье.

О месте нахождения раненых в настоящий момент не сообщается. Известно, что травмы они получили при обстреле. В том числе у финских наёмников были осколочные ранения. Кроме того, некоторые из них получили сотрясение мозга и растяжение, когда бежали в укрытия.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта во временно оккупированном Запорожье российские военнослужащие нанесли удар по базе иностранных наёмников, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Число уничтоженных боевиков исчисляется десятками, уточнил он.