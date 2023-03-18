Москва, 19 марта, 2023, 00:41 — ИА Регнум. Режиссер Кирилл Серебренников назвал «шизофренией» отмену своего балета «Герой нашего времени» в Большом театре. Это происходит уже второй раз. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Crystal Turandot Theatre Awards Кирилл Серебренников

«Шизофрения, как и было сказано», — заявил режиссер.

«Героя нашего времени», который был анонсирован на начало мая, заменит балет «Мастер и Маргарита». По каким причинам срывается балет, в театре не поясняют.

Напомним, постановка исчезла из репертуара Большого театра весной 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в Большом театре анонсировали, что вернули в репертуар «Героя нашего времени».