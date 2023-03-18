Лондон, 19 марта, 2023, 00:34 — ИА Регнум. Группу самолётов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ сопровождали два истребителя Eurofighter Typhoon. Они были отправлены для перехвата российских Ту-134, Ан-12 и двух Су-27 возле границ Эстонии, сообщили в пресс-службе ВВС Великобритании.

Ronnie Macdonald Eurofighter Typhoon FGR4 7

Отправленные на перехват воздушные суда принадлежали Британии и Германии. Они «вели наблюдение» за самолётами российской авиации в рамках выполнения задач по патрулированию воздушного пространства Эстонии.

«Мы были подняты на перехват самолётов, приближавшихся к воздушному пространству Эстонии. Они летели рядом с границами воздушного пространства НАТО», — отметил представитель британских ВВС Ричард Лиск.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта воздушные силы Великобритании и Германии перехватили российский Ил-78 вблизи воздушного пространства Эстонии Самолёт-дозаправщик летел между Санкт-Петербургом и Калининградом.