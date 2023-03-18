Вашингтон, 19 марта, 2023, 00:23 — ИА Регнум. Конфликт на Украине и участие США в нём приведёт к обнищанию американцев и уже сейчас угрожает их безопасности. Такое мнение озвучила в беседе с ТАСС бывший кандидат в президенты от партии «Зелёных» на выборах 2012-го и 2016 годов Джилл Стайн.

Tar Sands Blockade Джилл Стайн

Политик участвовала в митинге у Белого дама 18 марта. Протестующие требовали прекращения спонсирования ВСУ.

По словам Стайн, опосредованная война на Украине приводит к обнищанию американского народа и всех американцев подвергает риску.

«Так что это опасно для всех нас. Нам нужно гарантировать безопасность всех сторон», — сказала Джилл Стайн, отметив, что перед началом спецоперации «Россией был выдвинут ряд очень хороших предложений».

Стайн не исключает своего участия в выборах президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, сотни протестующих 18 марта вышли на митинг в Вашингтоне, в сквере у Белого дома, с требованием прекратить военную и финансовую помощь киевской армии, а также отказаться от санкций и вооружения. Помимо этого митингующие призывали расформировать НАТО.

Митинг приурочен к 20-й годовщине начала вторжения в Ирак США и их союзников.