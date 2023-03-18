Вашингтон, 19 марта, 2023, 00:20 — ИА Регнум. В США врачи были вынуждены отключить от аппаратов жизнеобеспечения бойца смешанного стиля (ММА) Мухаммадали Саидова. Он скончался после того, как был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, сообщило ТАСС.

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Спортсмен получил травму во время спарринга на тренировке. Информация о смерти бойца поступила от его команды. Саидов умер в возрасте 29 лет, у него остались четверо детей.

«Он был в коме, его жизнь сохранял только аппарат жизнеобеспечения. Минувшей ночью врачи сказали, что ничего не могут сделать, и отключили его», — рассказали в команде Саидова.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2022 года в Ростовской области во время баскетбольного матча скончался спортсмен Игорь Рогов. У 34-летнего игрока клуба «Донские соколы» оторвался тромб.