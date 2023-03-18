Водитель легковушки в Крыму сбил на дороге трёх детей с родителями
Водитель легковушки в Крыму сбил на дороге семью с тремя детьми
Симферополь, 19 марта, 2023, 00:05 — ИА Регнум. В Нижнегорском районе Крыма легковой автомобиль «ВАЗ» сбил семью из пяти человек, которые переходили дорогу. В результате ДТП родителей и троих детей увезли в больницу. О происшествии сообщили 18 марта в республиканской прокуратуре.
Артём Изюмов
ДТП
Установлено, что виновником ДТП стал 54-летний водитель в селе Емельяновка Нижнегорского района. Он совершил наезд на мужчину, женщину и трёх малолетних детей.
По предварительным данным, мужчина за рулём находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщало ИА REGNUM, на автовокзале в подмосковном Егорьевске водитель автобуса допустил наезд на пешеходов.