Можайск, Московская область, 19 марта, 2023, 00:03 — ИА Регнум. В Московской области обнаружили трубу, через которую в Москву-реку сливались отходы животноводства со свинофермы, принадлежащей Останкинскому мясоперерабатывающему комбинату. Видео сброса фекалий в водоём опубликовала в своём телеграм-канале руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова.

pbs.org Сброс сточных вод

«Нам пишут, что свиноферма Останкинского мясоперерабатывающего комбината сбрасывает отходы животноводства в Москву-реку, где находится водозабор столицы, а значит, и в краны жителей!» — рассказала она.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3790548" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Специалисты Росприроднадзора отправятся на место сброса отходов, чтобы взять пробы воды в реке. В ведомстве намерены оценить ущерб от действий руководства свинофермы и наказать нарушителей. Радионова обещала проконтролировать эту ситуацию, при необходимости все материалы отправят в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пекине за 2017 году была закрыта 321 свиноферма с целью защиты окружающей среды и экономии воды.