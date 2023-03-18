Дублин, 18 марта, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Западные политики, которые ждут победы Украины в СВО, не понимают, что киевская армия состоит из плохо обученных новобранцев, убегающих с передовой при первой возможности. Об этом заявила евродепутат от Ирландии Клэр Дейли, опубликовав своё выступление в Европарламенте в Twitter.

Сергей Корсун ИА REGNUM ВСУ

Она призвала всех, кто находится «в безопасности, за тысячи миль от линии фронта», узнать, что переживают «простые украинцы».

Используя информацию СМИ и высказывания различных военных, Клэр Дейли рассказала, как Киев отправляет на войну рекрутов без подготовки и опыта, а за массовое дезертирство устраивает репрессии.

«Это не может продолжаться бесконечно, и вы, отвратительные генералы, сидите здесь и заставляете этих людей идти на смерть, меня тошнит от вас», — сказала евродепутат.

Она призвала Запад перестать говорить о поставках оружия ВСУ, перестать поставлять вооружение и задуматься о «мире и диалоге, каким бы неприятным он ни был».

Как сообщало ИА REGNUM, Польша не учитывает интересы большинства стран Евросоюза, втягивая ЕС в конфликт на Украине. Об этом заявил депутат Франции в Европейском парламенте Тьерри Мариани.