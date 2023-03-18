Санкт-Петербург, 18 марта, 2023, 23:34 — ИА Регнум. У девочки, которая внезапно скончалась на уроке физкультуры в Санкт-Петербурге 15 марта, обнаружена генетическая болезнь. Она могла стать причиной гибели школьницы, сообщила в соцсети вице-губернатор города Ирина Потехина.

Edu.gov.ru Ирина Потехина

Семиклассница погибла после выполнения бега «змейкой». Предполагается, что привести к такому развитию событий могло генетическое заболевание, признаки которого не проявлялись и не могли быть выявлены в ходе школьной диспансеризации.

«Предварительно причиной гибели ребёнка называют генетическое заболевание, которое медицина лечить пока не научилась. И симптомы которого у ребёнка не были проявлены. Диагностировать его можно было только при обследовании, выходящем за пределы стандартной школьной диспансеризации», — написала Ирина Потехина.

Она подчеркнула, что при этой болезни должны были соблюдаться правила, позволяющие минимизировать риски для жизни и здоровья ребёнка. Вице-губернатор также обратила внимание, что информация о возможных опасных моментах, связанных со здоровьем ребёнка, может предоставляться родителями, но многие из них отказываются давать согласие на проведение профилактических осмотров детей. Потехина призвала родителей объединиться с врачами и педагогами в усилиях по защите детей, чтобы иметь возможность предотвратить беду.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта ученица школы в Выборгском районе Санкт-Петербурга почувствовала себя плохо на уроке физкультуры и скончалась. Приехавшие по вызову врачи зафиксировали её смерть.