Обнинск, Калужская область, 18 марта, 2023, 23:20 — ИА Регнум. Пятеро подростков из города Обнинска Калужской области провалились под лёд реки Протва. Двое из них погибли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 марта в пресс-службе следственного управления СК РФ.

hjucca Лёд

Дети гуляли около лодочной базы по льду реки. После того как они провалились, двое смогли выбраться на берег сами, ещё одному помог прохожий, применив автомобильный трос. Двое школьников утонули, им было 11 и 12 лет.

«Следователи СК России проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего, условия жизни и воспитания несовершеннолетних», — отметили в надзорном ведомстве.

По факту гибели детей проводится процессуальная проверка. На месте ЧП работает водолазная служба МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Ростове-на-Дону дети провалились под лёд на реке Мёртвый Донец. Утонувшим школьникам было 10 и 12 лет.