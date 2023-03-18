Сочи, Краснодарский край, 18 марта, 2023, 23:16 — ИА Регнум. В Сочи оказался сорванным концерт певицы МакSим — ей вызвали скорую медицинскую помощь практически во время выступления. Об инциденте сообщают телеграм-каналы.

Дарья Драй ИА REGNUM Певица МакSим

В рамках концертного тура певица МакSим 18 марта выступала на курорте «Роза Хутор» с программой «Я буду жить». Сообщается, что певица до последнего не отменяла выступление, несмотря на плохое самочувствие.

Зрители практически сразу почувствовали, что с певицей что-то не так. Голос у неё изменился, она едва попадала в ноты.

Исполнив несколько песен, МакSим ушла со сцены. Вызванные медики стали оказывать ей помощь.

Пиар-менеджер артистки Яна Богушевская рассказала, что «Марине, действительно, внезапно стало плохо. Она днём жаловалась на давление, головокружение и слабость».

Организаторы заверили, что все средства за билеты вернут.

Предполагается, что нынешнее состояние певицы — это последствия перенесенного два года назад коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, МакSим (Марина Абросимова) в октябре 2022 года отменила выступление в Нижнем Новгороде из-за плохого самочувствия.