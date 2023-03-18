Париж, 18 марта, 2023, 23:06 — ИА Регнум. Польша не учитывает интересы большинства стран Евросоюза, втягивая ЕС в конфликт на Украине. Об этом заявил депутат Франции в Европейском парламенте Тьерри Мариани в интервью ТАСС.

ФРД Тьерри Мариани

«В конфликте на Украине Польша стала тем элементом, который явно пытается втянуть ЕС как можно глубже в эскалацию вопреки желаниям стран Евросоюза», — отметил он.

Политик высказался в связи с отправкой Польшей самолётов Киеву. Такие действия он считает крайне опасными, потому что самолёты позволят ВСУ наносить удары по территории в глубине России. Решение о таких мерах поддержки ещё не приняли даже в США, а потому «Варшава идёт сейчас даже дальше, чем Вашингтон», считает Мариани.

Он назвал поставки истребителей Киеву ещё одним шагом, вовлекающим ЕС в конфликт на Украине.

«Всякий раз это один шаг к участию в конфликте, но однажды мы рискуем там оказаться», — уверен депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу несколько стран скоро поставят самолёты МиГ-29 на Украину, заявил 15 марта пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер. 14 марта премьер-министр республики Матеуш Моравецкий сказал, что поставки истребителей МиГ-29 могут «произойти в течение ближайших четырех-шести недель».