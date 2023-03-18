Вашингтон, 18 марта, 2023, 22:55 — ИА Регнум. Сотни протестующих 18 марта вышли на митинг в Вашингтоне, в сквере у Белого дома, с требованием прекратить военную и финансовую помощь киевской армии, а также отказаться от санкций и вооружения. Помимо этого митингующие призывали расформировать НАТО. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

Участники акции протеста пришли с транспарантами: «Скажите нет бесконечным войнам США», «Путь к миру на Украине — это переговоры, не эскалация», «Ради мира распустите НАТО».

По заявлениям организаторов акции, митинг приурочен к 20-й годовщине начала вторжения США в Ирак.

Американцы потребовали прекратить отправку Киеву «оружия и денег» и призвали власти США заботиться о людях, а не «выделять средства на военную машину».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия 20 марта планирует провести консультации в Совете Безопасности ООН в связи с 20-летием вторжения США в Ирак, совершённого на основе лжи госсекретаря Колина Пауэлла, который тряс пробиркой с якобы найденным смертоносным оружием.