Брянск, 18 марта, 2023, 22:41 — ИА Регнум. К получившему пулевое ранение в Климовском районе Брянской области мальчику Фёдору Симоненко приехал космонавт Андрей Бабкин. Он подарил школьнику сертификат на посещение космодрома Байконур, сообщается в телеграм-канале Роскосмоса.

Roscosmos.ru Космодром Байконур

Десятилетний Фёдор вывел из-под обстрела двух девочек, получив пулевое ранение. От Роскосмоса ему привезли приглашение на экскурсию на космодром и памятные подарки.

«От имени главы Роскосмоса Юрия Борисова и коллектива ракетно-космической отрасли Фёдора поблагодарили за мужественный поступок», — говорится в сообщении госкорпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта Фёдора выписали из больницы после лечения. 7 марта 10-летний мальчик был удостоен медали «За доблесть и отвагу».