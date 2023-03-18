Кито, 18 марта, 2023, 22:39 — ИА Регнум. Спасатели в Эквадоре сообщили, что не менее четырёх человек погибли 18 марта в результате землетрясения магнитудой 6,7. Об этом пишут местные СМИ.

Votpusk.ru Эквадор. Горные сельские районы

Спецслужбы уже приступили к разбору завалов в городе Наранхаль. Известно, что несколько местных жителей получили ранения. В момент землетрясения они были в машине, на которую обрушилась часть стены здания.

В нескольких городах на западе Эквадора нет электричества.

Эпицентр стихии находился в 17 км к юго-западу от Наранхаля — города с населением численностью чуть более 30 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 85 км.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации EMSC, подземные толчки произошли в 18 марта в 20:12 мск.