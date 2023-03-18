Российские военные с помощью БПЛА отследили и задержали наводчика ВСУ
«Военное обозрение»: беспилотник помог российским военным поймать украинского наводчика
Москва, 18 марта, 2023, 22:27 — ИА Регнум. При помощи дрона российским военным удалось задержать в зоне соприкосновения мужчину, который снимал на телефон позиции ВС РФ. Наводчик собирался получить вознаграждение за предоставленную информацию, сообщило «Военное обозрение».
Его действия снимал беспилотник. Мужчина ехал на велосипеде, фиксируя данные о военных, укреплениях и технике РФ. На кадрах с БПЛА видно, что затем он спрятал телефон и прибавил скорость, собираясь покинуть зону соприкосновения, но был задержан военнослужащими 9-й гвардейской артиллерийской бригады ВС РФ.
Сразу после передачи данных наводчиком артиллерия ВСУ начала обстреливать российские позиции. Мужчина раскаялся в своих действиях после разбирательств.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале мужчина, передававший данные о месте дислокации военных ВСУ РФ, был задержан в Херсонской области. По указанным им районам проводились обстрелы не менее пяти раз, в результате были повреждены в том числе и социальные объекты (рынок).