Москва, 18 марта, 2023, 22:27 — ИА Регнум. При помощи дрона российским военным удалось задержать в зоне соприкосновения мужчину, который снимал на телефон позиции ВС РФ. Наводчик собирался получить вознаграждение за предоставленную информацию, сообщило «Военное обозрение».

Mil.ru Солдаты ВС РФ

Его действия снимал беспилотник. Мужчина ехал на велосипеде, фиксируя данные о военных, укреплениях и технике РФ. На кадрах с БПЛА видно, что затем он спрятал телефон и прибавил скорость, собираясь покинуть зону соприкосновения, но был задержан военнослужащими 9-й гвардейской артиллерийской бригады ВС РФ.

Сразу после передачи данных наводчиком артиллерия ВСУ начала обстреливать российские позиции. Мужчина раскаялся в своих действиях после разбирательств.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале мужчина, передававший данные о месте дислокации военных ВСУ РФ, был задержан в Херсонской области. По указанным им районам проводились обстрелы не менее пяти раз, в результате были повреждены в том числе и социальные объекты (рынок).