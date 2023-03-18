Вашингтон, 18 марта, 2023, 22:24 — ИА Регнум. Женщины из России прекрасны, потому что остаются сами собой, а не гонятся за западными трендами. Так в своём Twitter написал ветеран ВС США, писатель Ноктис Дрейвен.

DigitalMarketingAgency Беременная женщина

«В России женщины красивы и не ненавидят мужчин», — считает Дрейвен, добавив, что, в отличие от некоторых иностранных дам, у россиянок нет мужских половых органов.

В комментариях подписчики согласились с автором и написали, что российские женщины всегда стремятся создать семью, родить детей, чего нельзя сказать о девушках Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, зрители телеканала MSNBC предложили поставлять Украине больше консервированных помидоров после того, как жена президента страны Владимира Зеленского Елена пересказала украинскую байку о российском дроне, якобы сбитом банкой с помидорами.