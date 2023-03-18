Вашингтон, 18 марта, 2023, 22:01 — ИА Регнум. В ООН отказались называть сроки продления черноморской зерновой инициативы, сообщает 18 марта ТАСС со ссылкой на официального представителя генсекретаря Стефана Дюжаррика.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Зерно

Он лишь подтвердил факт продления сделки. «Более мы ничего не говорим», — заключил Дюжаррик.

Напомним, 18 марта турецкие СМИ и украинские власти заявили, что зерновая сделка продлена не на 60, а на 120 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла эти заявления. По её словам, Россия устно и письменно предупредила всех участников сделки о том, что Москва продлевает её именно на 60 дней.

По мнению первого заместителя постпреда России в ООН Дмитрия Полянского, сообщения о том, что зерновая сделка продлена более чем на 60 дней, являются или следствием желания выдать желаемое за действительное, или преднамеренной манипуляцией