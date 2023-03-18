Москва, 18 марта, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» 18 марта в матче 20 тура Российской премьер-лиги со счетом 3:2 обыграл «Краснодар».

Владимир Астапкович/РИА Новости Игрок «Локомотива» Артём Дзюба радуется забитому мячу

«Локомотив» по ходу встречи уступал со счетом 0:2, однако голы Дмитрия Баринова, Максима Глушенкова и Артема Дзюбы помогли ему одержать волевую победу.

После этой встречи «Локомотив» занимает в турнирной таблице 11-е место (22 очка), «Краснодар» — восьмое место (29).

Как сообщалось ранее, 4 марта в своем дебютном матче за «Локомотив» Артём Дзюба оформил хет-трик в выездном матче с «Ростовом» и принес своему клубу победу со счетом 3:1.