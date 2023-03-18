Париж, 18 марта, 2023, 21:39 — ИА Регнум. На площади Согласия (Конкорд) в центре Парижа начались задержания, передают 18 марта местные СМИ.

Евгений Полойко/РИА Новости Сотрудники полиции следят за порядком на акции протеста против пенсионной реформы в Париже

Ранее городские власти запретили проведение акций протеста на площади и на Елисейских Полях, но, несмотря на это, на площади начали собираться люди. Накануне, 17 марта, именно там начался стихийный многотысячный митинг.

Причиной для протестов является утвержденная в обход голосования в парламенте пенсионная реформа, в соответствие с которой пенсионный возраст во Франции будет повышен на два года, до 64 лет.

Акции протеста проходят во всех крупных городах Франции, многие из них заканчиваются столкновением с полицией и масштабными актами вандализма.