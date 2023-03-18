Лондон, 18 марта, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Лондонская биржа металлов (LME) выявила на складе в Роттердаме вместо никеля мешки с камнями, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

(сс) Kreepin Deth Вывеска над главным входом в здание Лондонской биржи металлов

Известно, что складским помещением владеет компания Access World. Подозрительный груз под видом никеля хранился с начала 2022 года, утверждает источник агентства.

При этом нет точной информации о том, содержался ли в этих мешках металл или произошла ошибка, кража либо мошенничество.

LME попросила своих лицензированных операторов перепроверить никель, других металлов эта просьба не касается, поскольку их не разрешено хранить в мешках.

Агентство отмечает, что серьёзного влияния на рынок инцидент оказать не должен, поскольку в выявленной партии находится лишь 0,14% запасов никеля LME.

При этом склады Лондонской биржи раньше считались надежно защищёнными от мошенничества, теперь эта новость может пошатнуть доверие к ней, заключили авторы публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года Лондонская биржа металлов решила не запрещать хранение российского никеля, алюминия и меди на складах, которые сертифицирует.