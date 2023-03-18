Пущино, Московская область, 18 марта, 2023, 21:27 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит расследование после массового отравления во время спортивных соревнований в Пущино, сообщили в ведомстве 18 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Роспотребнадзор

В управление поступила информация о регистрации случаев острой кишечной инфекции среди участников соревнований по спортивной гимнастике, специалисты незамедлительно начали эпидемиологическое расследование, отметили в управлении.

Госпитализированных нет, проводятся лабораторные исследования и иные противоэпидемические мероприятия, добавили в Роспотребнадзоре.

Как сообщалось ранее, 10 марта в Следственном комитете заявили о начале проверки по факту массового отравления детей в центре Москвы: по данным следствия, в одном из учебных заведений школьники почувствовали недомогание после питья воды из кулера.